​Двое сургутян пытались вскрыть банкомат бензорезом

Вчера в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестные проникли в здание предприятия в районе Солнечного и пытались вскрыть банкомат.

Сотрудники правопорядка на месте преступления установили, что двое злоумышленников — сургутяне 1984 и 1986 годов рождения, проникли в помещение через окно и с помощью бензореза пытались вскрыть банкомат. Во время «работы» их заметили охранники предприятия, мужчины скрылись, но все же были оперативно пойманы полицейскими.

Сейчас они могут лишиться свободы на десять лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.