Военнослужащие-иностранцы теперь могут участвовать в военных операциях за пределами России

Согласно новому указу, который подписал президент России Владимир Путин, военнослужащие-иностранцы смогут выезжать за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях, сообщает «Meduza».

Остальные изменения касаются участия военнослужащих в спасательных операциях во время стихийных бедствий или чрезвычайного положения. Стоит отметить, что в указе никак не оговаривается участие военнослужащих-россиян в зарубежных миротворческих или антитеррористических операциях.