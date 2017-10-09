Президент России Владимир Путин заявил, что повышение престижности работы в избирательных комиссиях может повысить доверие к власти, сообщает «ТАСС».

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сказала, что хотела бы, «чтобы в избирательные комиссии шли лучшие, чтобы туда был конкурс, чтобы было престижно, чтобы люди гордились, что они выполняют высокую государственную, общественную миссию в интересах наших людей, стоят на страже Конституции и закона».

«Самое главное, будет доверие большое к качеству комиссий, к тем, кто там работает. Тогда не надо будет всех тех мер - наблюдатели, наблюдатели, контроль над контролем», – добавила она.

«В конечном счете, это доверие к власти», - согласился с ней Путин.