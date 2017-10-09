В Сургутском краеведческом музее работает фотовыставка «Наслаждаясь тишиной»

Персональная выставка сургутского фотографа Бориса Полозкова – признанного фотомастера, победителя крупнейшего в мире конкурса по северной и арктической фотографии Global Arctic Awards-2012, призёра всероссийского фотоконкурса журнала «National Geographic Россия» «Дикая природа России».

Борис Полозков занимал первые места в окружных фотоконкурсах, участвовал в «Сибирском биеннале» и выставках в Москве и Нью-Йорке.

Выставку можно посетить до 18 октября (включительно) по адресу: ул. 30 лет Победы 21/2, Музейный центр, 1 этаж. Телефон для справок: 51-68-20