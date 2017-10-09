Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно прокомментировал выпуск за рубежом кожаных курток, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что данный факт является проявлением популярности и авторитета главы российского государства в мире.

«В любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире», – сказал Песков и отметил, что скорей всего данные куртки сделаны без разрешения на использование имени Путина.

«Иностранные (дизайнеры) не запрашивают, иногда и у нас тоже не запрашивают. Я не уверен, знает ли президент о том, что такая продукция выпускается за границей», - сказал Песков.

По данным издания BusinessofFashion, британский бренд Matchless London разработал к 65-у дню рождения Путина капсульную линейку одежды в рамках коллекции Heroes