В России введут процедуру платной регистрации домашних кошек и собак

В России хотят ввести процедуру платной регистрации домашних кошек и собак, об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, сообщает «Lenta.ru».

Однако депутат пока не может указать стоимость данной услуги. «Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — отметил Панов. Он также заявил, что правительство сейчас завершает подготовку нормативного документа, закрепляющего правила учета и идентификации питомцев.

По словам депутата на обязательной регистрации домашних животных настаивают зоозащитники, так как нынешняя ситуация «создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан». Процедуру также закрепят нормативно, однако, только на добровольной основе.

Специально для siapress.ru данный законопроект прокомментировала руководитель ОД «Дай лапу» Александра Дымза. «Инициатива нужная. В сфере обращения с животными необходимо наводить порядок. Было бы замечательно ввести дифференцированную оплату за стерилизованных и нестерилизованных животных. Не понятно только, почему чипирование вводят как добровольный метод регистрации... Как еще можно идентифицировать животное?».