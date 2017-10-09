Нобелевскую премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру из Чикагского университета, сообщает «РБК» со ссылкой на представителей Шведской королевской академии наук.

Премия была присуждена с формулировкой «за вклад в изучение поведенческой экономики». Размер премии составил $1,1 млн.

В пресс-релизе отметили, что Талер в своих исследованиях «использовал допущения из сферы психологии в анализе принятия экономических решений». Он показал, как влияют последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля на человеческие индивидуальные решения.