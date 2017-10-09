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​Нобелевскую премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру

Нобелевскую премию по экономике присудили американскому экономисту Ричарду Талеру из Чикагского университета, сообщает «РБК» со ссылкой на представителей Шведской королевской академии наук.

Премия была присуждена с формулировкой «за вклад в изучение поведенческой экономики». Размер премии составил $1,1 млн.

В пресс-релизе отметили, что Талер в своих исследованиях «использовал допущения из сферы психологии в анализе принятия экономических решений». Он показал, как влияют последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля на человеческие индивидуальные решения.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 86, комментариев: 0


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