Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выдвинул кандидатуру секретаря Генсовета партии Сергея Неверов на должность руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе, сообщает «ТАСС», со ссылкой на заявление опубликованное на сайте председателя ЕР.

«В соответствии с Уставом нашей партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе», – говорится в заявлении Медведева.

По словам премьера, Неверов обладает необходимым опытом и характером, умеет налаживать диалог, находить компромиссы. Также Медведев заявил что, Неверов хорошо знает тонкости законотворческого процесса. «Кроме того, благодаря позиции Сергея Неверова было налажено эффективное рабочее взаимодействие фракции с правительством, с администрацией президента. Уверен, мы все понимаем, как это важно для принятия стратегических государственных решений», – подчеркнул премьер.

Напомним, что прежни лидер парламентского большинства Владимир Васильев 3 октября был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана.