Минтранс заявил, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила все перевозки пассажиров, сообщает «Meduza».
С момента объявления о прекращении работы компании (26 сентября), было перевезено более 36 тысяч человек.
Самостоятельно «ВИМ-Авиа» перевезла только половину пассажиров (17,5 тысячи). Отмечается, что помимо российских авиакомпаний в перевозке учувствовали и иностранные компании.
16 октября «ВИМ-Авиа» полностью прекратит свою работу, однако до 15 ещё будет выполнять «единичные регулярные рейсы» на Дальний Восток
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