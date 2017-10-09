Минтранс заявил, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила все перевозки пассажиров, сообщает «Meduza».

С момента объявления о прекращении работы компании (26 сентября), было перевезено более 36 тысяч человек.

Самостоятельно «ВИМ-Авиа» перевезла только половину пассажиров (17,5 тысячи). Отмечается, что помимо российских авиакомпаний в перевозке учувствовали и иностранные компании.

16 октября «ВИМ-Авиа» полностью прекратит свою работу, однако до 15 ещё будет выполнять «единичные регулярные рейсы» на Дальний Восток