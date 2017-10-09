16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,3151   EUR  68,3861  

Сургутянам все чаще всучивают фальшивые рубли. Полиция инструктирует, как их опознать

В Сургуте стало больше поддельных денежных купюр, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

За текущий год в Сургуте зарегистрировано 62 факта сбыта фальшивых купюр, большинство из них номиналом в 5000 рублей. По всем нарушениям заведены уголовные дела. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и крупный штраф.

Сотрудники полиции, напоминают:

Как отличить подделку на поддельных купюрах:

  • полосы имеют только светлые и темные участки;
  • отсутствует специфический хруст купюры;
  • нет водяных знаков, вместо них масляные пятна;
  • микротекст не читается;
  • отсутствует металлическая магнитная полоса;
  • в случае попадания влаги на фальшивую купюру краска смывается;
  • в ультрафиолетовых лучах бумага, из которой изготовлена банкнота, светится;
  • если провести по согнутой купюре ногтем, на фальшивых купюрах некачественная краска будет отслаиваться на перегибах.

Что должно быть на настоящих купюрах?

Для начала вы можете сравнить деньги с уже имеющимися у вас купюрами аналогичного достоинства. Если речь идет о настоящей тысяче рублей, под гербом Ярославля должна просматриваться цифра 1000, состоящая из микроотверстий. При этом бумага в этом месте должна быть идеально гладкой, а линии микроотверстий параллельны. То же самое можно сказать и о пяти тысячах. На такой купюре под гербом Хабаровска вы увидите цифру 5000.

На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне купюры должны переливаться различными цветами.

Как не попасться на удочку?

Учтите, что чаще всего фальшивомонетчики пытаются разменять купюру. Либо фальшивомонетчики приобретают какой-то товар на ложные деньги. Фиксируются случаи, когда злоумышленники пытаются продать иностранную валюту по очень выгодному курсу или рассчитываются ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей по более низкому курсу.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:16, просмотров: 130, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как вас обманывают за ваши деньги — почему гомеопатия не работает // ВИДЕО

Как вас обманывают за ваши деньги — почему гомеопатия не работает // ВИДЕО
Научный журналист и врач Алексей Водовозов выступил с научно-популярной лекцией в Сургуте
Константин Шперлинг Сегодня в 16:36
58 0
​Станет ли Сургут родиной нобелевских лауреатов?..

​Станет ли Сургут родиной нобелевских лауреатов?..
В конце этого учебного года, 25 мая 2018 года исполнится 25-летие Сургутского государственного университета
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 11:06
243 1
Ботанический сад - яблоко раздора

Ботанический сад - яблоко раздора
Скажите, а кто знал о его существовании в Сургуте до того, как поднялся шум вокруг его вырубки?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 08 октября в 13:30
963 6
​Тёпленькая пошла!

​Тёпленькая пошла!
Что делать, если вас затопили соседи
Альфия Нуреева 07 октября в 14:13
650 0
​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»

​Дело семейное. «НГ» побывал в гостях у бизнес-семьи Ивановых — участников конкурса «Семья года — 2017»
Лилия Сулейманова 07 октября в 11:36
657 0
Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки

Сургутская неделя. ​Вырубка и посадки
Уходящая неделя в Сургуте оказалась богата на вырубку и посадки в самых разных своих ипостасях
Василий Мирский 06 октября в 15:32
941 3
На злобу дня

На злобу дня
Как назначение исполняющего обязанности главы Республики Дагестан связано с Югрой?
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры 06 октября в 13:08
1108 3
​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»
Артем Мазнев 06 октября в 11:52
426 1
Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом

Личное хобби или алкоголь ? Читатели siapress.ru рассказали как борются со стрессом
Константин Шперлинг 06 октября в 11:09
425 1
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
От всей души поздравляю вас, уважаемые педагоги, с праздником. Примите слова огромной благодарности за ваш труд!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 05 октября в 10:01
356 0
Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания

Хороший педагог является для своих учеников не только наставником, но и воспитателем, другом, примером для подражания
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Максим Нигматуллин и.о. главы администрации сургутского района 05 октября в 09:45
392 0
Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!

Уважаемые учителя, педагоги, работники сферы дополнительного образования!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя.
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 05 октября в 09:30
390 0
Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru отмечают высокое чувство беспокойства за себя и своих близких на фоне телефонного терроризма // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 04 октября в 12:41
380 0
Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА

Шпионы, ИГИЛ или хулиганы? Аудитория siapress.ru предположила, кто устроил телефонный терроризм в России // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 03 октября в 15:57
485 0
Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ

Курс доллара в октябре будет тяготеть к 60 рублям // АУДИО, ТЕКСТ
Пятина Валерия финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 03 октября в 11:15
516 1
​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО

​Депутаты поддержали инициативу ветеранов // ФОТО
За два дня была расчищена территория, завезены и высажены 38 деревьев
Анна Калугина 03 октября в 10:13
504 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика