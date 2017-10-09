Сургутянам все чаще всучивают фальшивые рубли. Полиция инструктирует, как их опознать

В Сургуте стало больше поддельных денежных купюр, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

За текущий год в Сургуте зарегистрировано 62 факта сбыта фальшивых купюр, большинство из них номиналом в 5000 рублей. По всем нарушениям заведены уголовные дела. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и крупный штраф.

Сотрудники полиции, напоминают:

Как отличить подделку на поддельных купюрах:

полосы имеют только светлые и темные участки;

отсутствует специфический хруст купюры;

нет водяных знаков, вместо них масляные пятна;

микротекст не читается;

отсутствует металлическая магнитная полоса;

в случае попадания влаги на фальшивую купюру краска смывается;

в ультрафиолетовых лучах бумага, из которой изготовлена банкнота, светится;

если провести по согнутой купюре ногтем, на фальшивых купюрах некачественная краска будет отслаиваться на перегибах.

Что должно быть на настоящих купюрах?

Для начала вы можете сравнить деньги с уже имеющимися у вас купюрами аналогичного достоинства. Если речь идет о настоящей тысяче рублей, под гербом Ярославля должна просматриваться цифра 1000, состоящая из микроотверстий. При этом бумага в этом месте должна быть идеально гладкой, а линии микроотверстий параллельны. То же самое можно сказать и о пяти тысячах. На такой купюре под гербом Хабаровска вы увидите цифру 5000.

На подлинных купюрах достоинством пять и одна тысяча рублей слева от изображения Ярослава Мудрого и Муравьева-Амурского на однотонном поле расположены многоцветные радужные полосы. При наклоне купюры должны переливаться различными цветами.

Как не попасться на удочку?

Учтите, что чаще всего фальшивомонетчики пытаются разменять купюру. Либо фальшивомонетчики приобретают какой-то товар на ложные деньги. Фиксируются случаи, когда злоумышленники пытаются продать иностранную валюту по очень выгодному курсу или рассчитываются ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей по более низкому курсу.