Сургут занял шестую позицию в рейтинге чистоты 100 крупнейших городов России

Domofond.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. Таким образом, аналитики составили рейтинг чистоты 100 крупнейших городов России.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно». В опросе принял участие 258 441 респондент.

В среднем по стране опрошенные оценили чистоту городов на 5,7 балла из 10 возможных.

Сургут занял 6 место в данном рейтинге. Было опрошено 825 респондентов. Лидирующую позицию занял город Грозный, однако там было опрошено всего 196 респондентов. А аутсайдером данного списка является город Махачкала, где было опрощено 620 человек.

Москву жители столицы оценили на 6,9 баллов, и она заняла 12 место. А Санкт-Петербург, отметился на 27 месте. Чистоту Северной столицы жители оценили на 6,6 балла.