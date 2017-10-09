Туристические путевки в следующем сезоне могут подорожать на 10-20 процентов

Туристические путевки могут подорожать на 10-20 процентов в случае ухода с рынка «ВИМ-Авиа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в туристической отрасли.

Наиболее сильно вырастут цены на туры в Турцию, Грецию, Кипр, Сочи и Крым из-за того, что большая часть перевозок приходилась на долю «ВИМ-Авиа».

Источники отмечают, что при средней цене билета Москва-Анталья в 250 долларов, у «ВИМ-авиа» перелет стоил на 50-70 долларов дешевле.