Представители Югры получили 7 бронзовых медалей во всероссийском турнире по вольной борьбе

С 4 по 6 октября 2017 года в Тольятти прошел всероссийский турнир по вольной борьбе в двух возрастных категориях: среди юношей и среди мужчин, сообщает ассоциация национальной спортивной борьбы народов севера.
Представители Югры вернулись с семью бронзовыми медалями.
Среди юношей:
- Батманов Ислам (Сургут);
- Батманов Садам (Сургут);
- Гераев Руслан (Пыть-Ях);
- Атаков Рамазан (Пыть-Ях);
- Кривов Данил (Нижневартовск).
Среди мужчин:
- Сафин Марат (Нижневартовск);
- Фатахов Магомед (Сургут).
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