Глава сената США по международным отношениям заявил, что политика президента Дональда Трампа может привести к началу мировой войны

Глава комитета сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер заявил, что политика президента Дональда Трампа может привести к началу мировой войны, сообщает «Интерфакс».

По его словам, Трампа ведет дела «словно на реалити-шоу», а угрозы президента в адрес других стран могут привести США «на путь к третьей мировой войне».

«Он меня беспокоит. Он будет беспокоить любого, кто заботится о своей нации», – подчеркнул конгрессмен.

Однако западные СМИ подчеркнули, что ранее Коркер поддерживал Трампа, но в последние месяцы стал одним из самых значительных критиков президента в Республиканской партии.

Также Коркер заявил, что намерен выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года.