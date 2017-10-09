Глава сената США по международным отношениям заявил, что политика президента Дональда Трампа может привести к началу мировой войны

Глава комитета сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер заявил, что политика президента Дональда Трампа может привести к началу мировой войны, сообщает «Интерфакс».
По его словам, Трампа ведет дела «словно на реалити-шоу», а угрозы президента в адрес других стран могут привести США «на путь к третьей мировой войне».
«Он меня беспокоит. Он будет беспокоить любого, кто заботится о своей нации», – подчеркнул конгрессмен.
Однако западные СМИ подчеркнули, что ранее Коркер поддерживал Трампа, но в последние месяцы стал одним из самых значительных критиков президента в Республиканской партии.
Также Коркер заявил, что намерен выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года.
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