В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени создают «Доступную среду»

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В. И. Яцкив установлено новое специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. Техническое оснащение прошло в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда». Все корпуса оснащены необходимым оборудованием. Есть каталки для пожилых и инвалидов, кресла-коляски, поддерживающие устройства (перила, стойки, поручни), гусеничные подъемные механизмы для колясочников и пандусы для беспрепятственного доступа в клинику.

По словам руководства учреждения, у них установлены тактильные знаки, мнемосхемы, которые позволяют людям со слабым зрением или незрячим передвигаться самостоятельно, без сопровождения. Также в больнице размещены таблички с использованием шрифта Брайля.