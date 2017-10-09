Южнокорейские СМИ опровергли данные о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию

Южнокорейские СМИ заявили, что в настоящее время отсутствуют признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию, сообщает «Интерфакс».

«Мы не фиксируем признаков провокаций со стороны Северной Кореи в ближайшее время. Мы продолжаем осуществлять усиленный контроль над любым развитием ситуации», – заявил один из источников на условиях анонимности.

СМИ также подчеркнули, что США постоянно участвуют в мониторинге обстановки на Корейском полуострове , привлекая к этому разведывательные самолеты.

Ранее заместитель помощника директора ЦРУ Ён Сук Ли отметил, что «зачастую в Северной Корее запуски ракет или ядерные испытания приурочены к каким-то крупным отмечаемым в стране датам». В следствии чего, предположил, что следующее испытание может пройти 10 октября в день годовщины создания Трудовой партии Кореи.