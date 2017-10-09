В Югре продолжается окружной конкурс фотографий

В Югре завершается прием заявок для участия в окружном конкурсе фотографий «Как молоды мы были…». Участие в данном интернет-проекте может принять любой желающий, постоянно проживающий на территории Югры, в возрасте старше 50 лет.

Работы принимаются по трем номинациям. «Я люблю тебя, жизнь» - фотографии достойных людей Югры; человек труда в процессе трудовой деятельности на предприятиях и в учреждениях Югры; поколение труда, поколение будущего и ветераны войны и боевых действий.

«Я эту землю знаю с детства» - принимаются фотографии природы родного края, города, поселка, села глазами его жителей в любое время года, национальные и культурные традиции.

«Семейный альбом», в номинации могут участвовать работы, рассказывающие об истории семей на фоне истории округа с 1930-2017 годов.

Участнику необходимо заполнить анкету-заявку с приложением фоторабот в электронном виде и направить в адрес Окружного Дома народного творчества на e-mail: mo@to-kultura.ru с отметкой «на конкурс фоторабот».

Прием заявок на участие в конкурсе и фоторабот участников будет осуществляться до 15 октября 2017 года.

Более подробная информация по участию в конкурсе представлена в положении: http://www.to-kultura.ru/sites/default/files/polozhenie_fotokonkursa_kak_molody_my_byli.docx