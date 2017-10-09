МИД РФ пообещали ответные меры в отношении американских СМИ,в случае продолжения давления на российский телеканал RT

МИД России рассматривают возможные ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США, сообщает «Meduza».

Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Он подчеркнула, что в России будут применены такие же меры к американским СМИ, что и к RT в США. При этом по её словам речь идет не только про государственные издания, но и про частные.

Однако Захарова не объяснила, в чем именно заключается давление на RT в США.

«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.