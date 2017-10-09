В Москве у здания Госдумы полицейские задержали 14 человек. Половина из них — несовершеннолетние

Накануне, 8 октября, у здания Госдумы в Москве полицейские задержали 14 человек, сообщает «Meduza».

Отмечается, что среди задержанных есть как политические активисты, так и обычные прохожие. По данным «ОВД-Инфо» половина задержанных и вовсе несовершеннолетние.

Задержанные утверждали, что не выкрикивали никаких политических лозунгов.

«Людей задерживали по-разному: кого-то просили показать документы и заводили в автозак, одного из несовершеннолетних забрали, когда он просто сидел и смотрел в телефон», – заявляют «ОВД-Инфо».