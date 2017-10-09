США перестали выдавать Турции неиммиграционные визы. Анкара ответила взаимностью

Посольство Америки в Анкаре заявили, что все американские дипломатические представительства в Турции прекращают выдачу неиммиграционных виз, сообщает «Коммерсант».

Такое решение было принято после того, как в Турции был задержан сотрудник генконсульства США.

«Последние события вынудили правительство США пересмотреть приверженность правительства Турции соблюдению безопасности сотрудников и зданий дипмиссий США в Турции. Чтобы сократить число посетителей на время этого пересмотра, мы немедленно приостанавливаем работу с неиммиграционными визами во всех дипломатических представительствах в Турции»,— говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Посольство Турции в Вашингтоне заявили об ответных мерах и выдвинули зеркальное заявлении, но с уточнением что мера относится ко всем видам неиммиграционных виз.