11 октября центральная городская библиотека приглашает сургутян принять участие в акции «Читающий автобус»

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Сургута вновь приглашают жителей и гостей города принять участие в акции «Читающий автобус», проведение которой уже стало доброй традицией. Четвертая по счету акция под названием «Экорейс» состоится 11 октября 2017 года.

Как и в предыдущие годы, маршрут будет частично экскурсионным – в Год экологии пассажирам одного из автобусов № 45 (железнодорожный вокзал - магазин «Москва») будет предложено ознакомиться с «зелёными достопримечательностями» города. У сургутян появится возможность не просто увидеть парки и скверы, «пробегающие» за окном автобуса, но и узнать историю их создания, названий, интересные сведения о реках Обь и Сайма. Информация, подготовленная сотрудниками городских библиотек, будет направлена на повышение экологической культуры граждан.

На улицах Сургута «Читающий автобус» можно будет узнать по яркому оформлению с названием акции. Во время движения для пассажиров прозвучат литературные произведения югорских и сургутских поэтов и писателей, которые посвятили нашему городу и краю множество прекрасных поэтических строк. А чтобы поездка стала еще более увлекательной, библиотекари приготовили массу сюрпризов и интересных заданий: викторины для взрослых, загадки для юных пассажиров и т.д. Самых активных ждут призы!

Справка. Культурно-просветительская акция «Читающий автобус», направленная на популяризацию чтения, привлечение внимания горожан к услугам и возможностям городских библиотек, проводится Централизованной библиотечной системой г. Сургута совместно с ООО «Центр» и АО «СПОПАТ» в течение трёх лет. В 2014 году опыт сургутян был отмечен специальным дипломом конкурса лучших практик муниципальных образований ХМАО - Югры в области библиотечного дела. Повторные акции в 2015 и 2016 годах также получили положительные отзывы сургутян, тем самым подтвердив их интерес к подобным инициативам.