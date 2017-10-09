Медведев заявил, что Россия предоставит Алжиру свои технологии в сфере атомной энергетики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия предложила Алжиру свои технологии в сфере атомной энергетики, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, речь также шла об поставках зерна и готовой промышленной продукции, в том числе авиатехники и автомобилей.

«Если решение о создании национальной атомной промышленности в вашей стране будет принято, мы готовы предложить свои технологии и технические решения (...) И параллельно мы готовы рассматривать проекты по генерации "чистой" электроэнергии на ветряных и солнечных станциях», – сказал Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS

Медведев подчеркнул, что Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиков и предположил, что Алжиру также могут быть интересны закупки зерна в РФ. «Алжир, как известно, ежегодно закупает значительные объемы зерна, тогда как Россия - его ведущий экспортер в мире. Очевидно, что мы можем быть полезны друг другу. Более активное взаимодействие в этой области способно положительно влиять на наш торговый баланс», – отметил глава правительства РФ.