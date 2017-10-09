Сотрудниц нью-йоркского ресторана отстранили от работы за сюжет про «Путинбургер» // ВИДЕО

Представитель нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale Шон Райан заявил, что сюжет о «ПутинБургере» показанный на российских федеральных каналах не соответствует действительности, сообщает «Meduza».
Видео распространило агентство Ruptly (принадлежит Russia Today). Сотрудница по имени Тамара утверждала, что в честь 65-летия президента России Владимира Путина гостям подают бургер весом 1952 грамма (потому что президент России родился в 1952 году).
Видео с YouTube канала Ruptly TV
Однако Райан сказал, что их рестаран не отмечал день рождения Путина и подчеркнул, что Тамара Илизарова «соврала о том, что снимает учебный проект». «Наш ресторан никогда и ни в какой форме не отмечал день рождения Владимира Путина, мы не подаем „Путинбургер“», — заявил Райан.
Илизарову вместе с ее коллегой Дарьей Пауто отстранили от работы и, вероятно, скоро уволят.
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