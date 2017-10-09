Госдума разъяснит самые непонятные законопроекты в социальных сетях

Госдума планирует к ноябрю запустить три образовательных проекта, с помощью которых гражданам разъяснят законы, которые они не понимают, сообщают «Ведомости».

Такой запрос направили сами граждане через аккаунты палаты в соцсетях. Пользователи «регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы», говорит собеседник в аппарате.

Таким образом, редакция Госдумы по соцсетям начала проводить разъяснительную работу в «доступных формах».

«Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», – добавляет собеседник в аппарате.

Госдума совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) опросят граждан и по итогам опроса подготовят информационные карточки о самых непонятных законопроектах.

Также пользователи соцсетей смогут оставлять свои вопросы, прикрепив хэштег «#ДумаОтвечает».

Однако аналитики предрекают два «скользких места».Они опасаются усиления троллинга со стороны оппозиции и переживают из-за соблазна для думцев по максимуму перевести отношения с избирателями в «виртуальную сферу».