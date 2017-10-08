В Барселоне проходит митинг, люди выступают за единство Испании и против независимости Каталонии

На улицы Барселоны люди устроили митинг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на BBCNews.

Собравшиеся люди выступают за единство Испании и против независимости Каталонии. Они выкрикивают лозунги «Я - испанец» и «Каталония - это Испания», а в руках у них испанские и каталонские флаги.

Люди также скандируют: «Пучдемона - в тюрьму». Стоит отметить, что Вся Испания ожидает во вторник выступления президента женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, который обещал провозгласить независимость Каталонии.