Минтранс России объявил об окончании активной фазы перевозок «ВИМ-авиа», сообщают «Ведомости».

Таким образом, 7 октября перевозчик выполнил восемь рейсов и отправил домой 839 человек. Авиакомпания выполняла в основном рейсы из городов Римини и Брюссель во «Внуково».

Ведомство также подчеркнуло, что на воскресенье у авиакомпании назначено шесть рейсов и добавило, что до 15 октября компания будет выполнять единичные регулярные рейсы, в основном в города Дальнего Востока.