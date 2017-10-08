КНДР продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы, сообщает «ТАСС» со ссылкой на агентство ЦТАК.

ЦТАК отмечают, что лидер КНДР также подверг жесткой критике США, «которые пытаются задушить независимость и свободу на существование и развитие» республики, «клепая санкции одни за другими при поддержке своих вассалов».

Чуть ранее, Американский президент Дональд Трамп встретился с американскими военными чиновниками и назвал свой разговор с ними «затишьем перед бурей».