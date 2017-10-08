В Китае с 2013 года наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции

Центральная комиссия Коммунистической партии по проверке дисциплины в Китае отчиталась о 1,34 млн наказанных за коррупцию чиновников, сообщает «РБК».

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его основная политика это антикоррупционная компания, которая носит название «стратегия тигров и мух» (речь идет о высокопоставленных чиновниках и чиновниках, работающих на незначительных должностях).

Таким образом, с 2013 года наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции, отмечается что 684 тыс. из них были чиновниками из деревень и сел, чьи преступления относятся к мелкой коррупции.

Однако под подозрения попадают и крупные чиновники.