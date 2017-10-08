​Новый американский посол намерен улучшить отношения между США и Россией

Новый американский посол в РФ Джон Хантсман намерен улучшить отношения между США и Россией, он уверен, что совместно страны смогут усадить КНДР за стол переговоров, сообщает «Интерфакс».

В свей речи он заявил, что две страны, действуя сообща, смогут усадить КНДР за стол переговоров. «Действуя вместе, мы считаем, США и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти дипломатическое решение», – заявил Хантсман.

Хантсман подчеркнул, что доверие между Соединенными Штатами и РФ «находится на низком уровне, так как многие американцы считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию на фоне расследований приписанного РФ вмешательства в выборы».

«Это уже не внутрипартийная проблема на политическом уровне», – приводит его слова агентство Associated Press.