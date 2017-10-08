Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны, сообщает «Интерфакс».

«Испания не распадется, и национальное единство сохранится. Мы применим все инструменты, которые нам дает законодательство», ­– сказал он в интервью газете El Pais. «Мы помешаем тому, чтобы независимость произошла, и я могу сказать с абсолютной откровенностью, что ее не будет», – добавил премьер.

Рахой также призвал каталонцев к возвращению в правовое поле и подчеркнул, что эта проблема стала «битвой за Европу».

«Это битва за Европу. В 2012 году Испания вела бой за евро. И мы, европейцы выиграли, - подчеркнул премьер. - Сейчас идет бой за европейские ценности, и мы должны выиграть его».

Ранее, 4 октября, президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономия провозгласит свою независимость от Испании в течение нескольких дней.