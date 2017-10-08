Трамп заявил, что есть только один способ решить проблему с КНДР

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что политика американских администраций, которые в течение 25 лет вели переговоры с Северной Кореей, оказалась недейственной, сообщает «РБК» со ссылкой на Twitter Трампа.

«Достигнутые договоренности нарушались еще до того, как чернила высыхали на бумаге. Из американских переговорщиков делали дураков. Извините, но здесь сработает только одна вещь», - написал Трамп, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.

Напомним, что 6 октября Трамп встретился с американскими военными чиновниками и назвал свой разговор с ними «затишьем перед бурей». Он также подчеркнул, что скоро все узнают, что именно он имел в виду.