Путин поздравил тружеников АПК и подчеркнул, что в текущем году ожидается рекордный урожай зерна

Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса (АПК) с днем работника сельского хозяйства, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт Кремля.

Он также отметил, что в текущем году ожидается рекордный урожай зерна.

«Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс - одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна - порядка 130 миллионов тонн, причем таких показателей удалось достичь не в самых благоприятных погодных условиях», – говорится в поздравлении.

Путин заявил, что Россия является ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы.

«Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей», – добавил Путин.

По словам президента РФ, приоритетом остается повышение качества жизни в селах. «Это укрепление социальной сферы, обновление школ, поликлиник, учреждений культуры, строительство дорог и благоустройство сельских территорий», – пояснил президент.