Министерство обороны РФ заявило, что ВКС России уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), в том числе Абу Омара аш-Шишани, сообщает «ТАСС».

Конашенков рассказал, что «несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе н. п. Эс-Суккария (северная окраина Абу-Кемаль), в результате которого был уничтожен пункт управления с находившимися в нем более 30 боевиками, в том числе из Северного Кавказа».

«По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", - сказал Конашенков – ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена».