​Рамзан Кадыров в своем стиле поздравил президента с юбилеем и рассказал о своих «сыновьих чувствах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассыпался комплиментами в адрес Владимира Путина. В своем пространном поздравлении он рассказал о том, как "враги" разрушили сначала СССР, потом хотели разрушить Россию и сделать ее "сырьевым придатком Запада", однако Владимир Путин вернул обществу "чувство любви и уважения к своей Родине". И теперь "Запад и США не оставляют попыток подорвать экономику, военную мощь, политическую стабильность России", но "наш Национальный лидер Владимир Путин ясно дает понять, что этим мечтам проклятых друзей не суждено никогда сбыться".

Однако в своем telegram Кадыров уделил чуть меньше внимания проклятому Западу и чуть более внимания своим добрым чувствам к главе государства: «Я всегда относился и отношусь с сыновьей почтительностью к Владимиру Путину. И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца», — написал он.