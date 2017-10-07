​Штраф за неуплату по системе «Платон» вырастет вчетверо

Правительство России направило в Госдуму поправки в законы, согласно которым штраф за неуплату за пройденный километраж по системе "Платон" вырастет с пяти до 20 тысяч рублей. В настоящий момент дальнобойщики на фурах весом более 12 тонн платят за проезд километра пути 1,91 рубль. Оператором системы "Платон" является одна из фирм семьи Ротенбергов (недавно стало известно, что одна из компаний, принадлежащих этой семье, суммарно собрала 1 трлн рублей госконтрактов), которая получает за исполнение этих функций порядка 10 млрд рублей в год.