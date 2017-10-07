​Сургутская полиция раскрыла кражу велосипеда спустя три месяца

Сургутская полиция накануне раскрыла кражу велосипеда, о которой было заявлено еще в июле. Тогда неизвестный угнал велосипед, стоящий у дома на проспекте Ленина, чем нанес владелице ущерб в десять тысяч рублей и расстройство от того, что на дворе лето, а покататься уже не получится.

Сейчас его поймали. Выяснилось, что воришка – 15-летний парень, который так мечтал о собственном двухколесном друге, что предпочел не зарабатывать на него, а просто украсть. Теперь ему грозит уголовное преследование.