По всей стране идут митинги в поддержку Навального. Уже начались задержания

В многих городах страны проходят митинги в поддержку Навального. В редких случаях эти мероприятия согласованы, а чаще — нет, поэтому не обходится без задержаний. Например, в Якутске, Самаре, Краснодаре и Смоленске известно о задержаниях либо участников митингов, либо их организаторов. В Москве и Санкт-Петербурге демонстрации только начинаются.

Напомним, что сам Навальный и его соратник Леонид Волков в настоящий момент находятся под административным арестом за призывы к несанкционированным митингам.