Госдума рассмотрит законопроект о специальной маркировке гомеопатических препаратов

«Препарат является гомеопатическим и не обладает клинически доказанными лечебными свойствами» — такая маркировка может появиться на продаваемых в России гомеопатических лекарствах. Соответствующий законопроект внес в Госдуму член СовФеда Антон Беляков, пишет "Эхо Москвы". В пояснительной записке он приводит данные, что такие медикаменты очень популярны из-за рекламы, но насчет их эффективности у абсолютного большинства ученых есть крайне обоснованные сомнения. Поэтому Беляков предлагает делать специальную маркировку, а еще ограничить рекламу гомеопатических препаратов (коих в России – более двух тысяч).

Напомним, что в 2016 году комиссия по лженауке РАН выступила с меморандумом о гомеопатии, в котором высказала мнения о лженаучности основ этого метода. А в сентябре с еще более жестким заявлением – о вреде гомеопатии – высказались европейские ученые.

В сентябре в Сургуте с лекцией о том, почему гомеопатия не работает, выступал известный научный журналист и блогер Алексей Водовозов. Видео с его лекции будет доступно скоро, а здесь можно посмотреть и почитать интервью, которое он дал СИА-ПРЕСС.