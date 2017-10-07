​Хитрый строитель в Сургуте утащил у своей работодательницы материалы. Как выяснилось, зря

Молодая сургутянка обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то вытащил из ее квартиры стройматериалы на более чем 52 тысяч рублей. Смекнув, кто мог устроить подобное дерзкое преступление, полиция выдвинулась по следу, и вышла на нарушителя спокойствия – гастарбайтера, который (неожиданно) до этого работал на квартире у девушки. Более того, ранее он уже привлекался по мелким статьям, и вот – дошел до серьезного дела. Уголовного.

С другой стороны, вероятно, Сургут имеет дело с настоящим гением криминального мира. Если ранее ему нужно было соблюдать миграционное законодательство и блюсти букву закона, чтобы оставаться на территории России, теперь он может зависнуть у нас в гостях на целых пять лет – в колонии.