​Многие СМИ в России празднуют 65-й день рождения Владимира Путина. Рассказывают о подарках, планах, граффити и 300-летней истории семьи

Многие российские СМИ сегодня начали свой день с объявления большого праздника – 65-летнего юбилея президента Владимира Путина. Кроме того, что они описали его график на нынешний день рождения (совещание в Совбезе, телефонные разговоры с поздравления и скромное празднование), они рассказали, как глава государства отмечал свое лично-государственное торжество в разные годы (это вы можете прочитать здесь). Кроме того, newsru.com рассказали об особом подарке Владимиру Путину – 300-летней истории его семьи и о других экзотических подарках главе России.

Газета.ру представила вниманию своей аудитории свою классическую фотоподборку в честь дня рождения национального лидера, но разбавило это блогом-рассуждением на тему того, что не стоит превращать подобную дату во всенародный праздник.

Целый очерк не только о дне рождения, но и нынешнем устойчивом политическом положении Владимира Путина можно прочитать на ТАСС.

"Известия" нашли граффити, нарисованное в Германии в честь дня рождения президента (российского, разумеется).

"Комсомольская правда" рассказала своим читателям, что Владимир Путин – человек, который развернул страну. Куда он ее развернул – понятно из юбилейной инфографики.

Редакция СИА-ПРЕСС присоединяется к поздравлениям и желает президенту успехов и здоровья.