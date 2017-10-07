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​Пьянка отменяется. Молодого сургутянина поймали за руку, когда он пытался стащить приличную партию алкоголя

В четверг в одном из сургутских алкогольных магазинов некий парень 20 лет от роду попытался стащить спиртного на 36 тысяч рублей. Один из сотрудников учреждения, видимо, решил обломать ему очень веселые выходные и сначала инициировал его поимку, а затем вызвал полицию.

Любитель выпить оказался с темным прошлым — ранее он привлекался за грабеж и в течение всего года совершал мелкие хулиганства. Сейчас вор может загреметь в тюрьму на три года.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 109, комментариев: 0


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