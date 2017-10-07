​Москва помнит и готовится. Пользователи соцсетей говорят об автозаках и водометах в центре столицы

В сети начинают появляться вполне ожидаемые данные о подготовке московских силовиков к акции Алексея Навального. Сам политик вместе со своим ближайшим соратником Леонидом Волковым (которого суд сначала отпустил на свободу, а полиция тут же замела обратно) отбывает заключение за призывы к несанкционированным митингам, поэтому для их вызволения и регистрации Навального в качестве кандидата в президенты их сторонники проведут несанкционированные митинги. Сам оппозиционер полагает, что его посадка – это своеобразный подарок Владимиру Путину, в 65-летие которого Навальный решил устроить эти митинги.

В социальных сетях выкладывают фотографии автозаков, дежурящих в центре Москвы, некоторые пользователи говорят даже о водометах (но это могут быть страшилки – эту технику столичная полиция на аналогичных акциях этого года не использовала).

Кроме того, в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, где планировали выйти сторонники оппозиционера, накануне стремительно началось благоустройство, поэтому территорию оградили забором и лентами.

Напомним, что митинги, о которых мы говорим, не согласованы властями, поэтому участие в них может повлечь негативные правовые (местами, даже физиологические) последствия. Редакция не призывает вас в них участвовать.