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​Москва помнит и готовится. Пользователи соцсетей говорят об автозаках и водометах в центре столицы

В сети начинают появляться вполне ожидаемые данные о подготовке московских силовиков к акции Алексея Навального. Сам политик вместе со своим ближайшим соратником Леонидом Волковым (которого суд сначала отпустил на свободу, а полиция тут же замела обратно) отбывает заключение за призывы к несанкционированным митингам, поэтому для их вызволения и регистрации Навального в качестве кандидата в президенты их сторонники проведут несанкционированные митинги. Сам оппозиционер полагает, что его посадка – это своеобразный подарок Владимиру Путину, в 65-летие которого Навальный решил устроить эти митинги.

В социальных сетях выкладывают фотографии автозаков, дежурящих в центре Москвы, некоторые пользователи говорят даже о водометах (но это могут быть страшилки – эту технику столичная полиция на аналогичных акциях этого года не использовала).

Кроме того, в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, где планировали выйти сторонники оппозиционера, накануне стремительно началось благоустройство, поэтому территорию оградили забором и лентами.

Напомним, что митинги, о которых мы говорим, не согласованы властями, поэтому участие в них может повлечь негативные правовые (местами, даже физиологические) последствия. Редакция не призывает вас в них участвовать.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 208, комментариев: 1


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 12:41
>>но это могут быть страшилки – эту технику столичная полиция на аналогичных акциях этого года не использовала
Что значит страшилки? Всем пользователям соц. сетей известны злодеяния режЫма! Ещё не остыла народная память, как Путин натравил на онижедетей, мирно прогуливающихся по Москве, реконструкторов (с мечами и в кольчугах) !

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