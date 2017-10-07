Галерея современного искусства "Стерх" в скором времени примет у себя "Симпозиум по вольному шитью", сообщает "СТВ". На экспозиции можно будет увидеть швейные произведения искусства – вышитые гладью концепт-арты, сюрреилазм, лубок и так далее. Понаблюдать за этим необычным видом искусства можно будет с 20 октября.
Шитье до сюрреализма доведет. Галерея "Стерх" принимает крайне необычное рукодельное мероприятия
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07 октября 2017 в 17:42, просмотров: 671, комментариев: 0
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