​Шитье до сюрреализма доведет. Галерея "Стерх" принимает крайне необычное рукодельное мероприятия

Галерея современного искусства "Стерх" в скором времени примет у себя "Симпозиум по вольному шитью", сообщает "СТВ". На экспозиции можно будет увидеть швейные произведения искусства – вышитые гладью концепт-арты, сюрреилазм, лубок и так далее. Понаблюдать за этим необычным видом искусства можно будет с 20 октября.