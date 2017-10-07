В среду, 4 октября, в национальной деревне Нумто (Белоярский район) жители высадили около 50 новых деревьев – лиственницы, черемухи, пихты, рябины. Новая аллея появилась около нового храма. Как сообщает МК-Югра, саженцы были выращены в специальных питомниках Югры, поэтому они изначально приспособлены к суровым северным условиям, а деревне их подарил Сургутнефтегаз. Представители компании, а также правительства Югры вместе с жителями занимались посадкой новой аллеи.
Жители деревни Нумто высадили новую аллею. Саженцы подарил Сургутнефтегаз
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07 октября 2017 в 14:32, просмотров: 569, комментариев: 0
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