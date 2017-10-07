Правительство России по поручению президента введет новый тип официальных лиц – старост сельских поселений. Они получат собственные полномочия и будут исполнять свой функционал – обеспечение вопросов безопасности жизнедеятельности населения, сообщает телеканал "СТВ". Уже сейчас в более чем в 80 процентах сел Сибири, Урала и Дальнего Востока старосты уже избраны, но пока не обладают должным набором полномочий, которые для них должна утвердить Государственная дума.
В селах Сибири появятся новые официальные должности – старосты
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07 октября 2017 в 10:16, просмотров: 440, комментариев: 0
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