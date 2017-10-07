​В селах Сибири появятся новые официальные должности – старосты

Правительство России по поручению президента введет новый тип официальных лиц – старост сельских поселений. Они получат собственные полномочия и будут исполнять свой функционал – обеспечение вопросов безопасности жизнедеятельности населения, сообщает телеканал "СТВ". Уже сейчас в более чем в 80 процентах сел Сибири, Урала и Дальнего Востока старосты уже избраны, но пока не обладают должным набором полномочий, которые для них должна утвердить Государственная дума.