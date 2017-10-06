Золотой наш президент! Владимир Путин глазами петербургского художника

Художник Алексей Сергиенко сотворил двухметровое барельефное полотно под названием «Золотой Путин», посвященное 65-летию президента России, передает РИА Новости.





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По словам Сергиенко, он готовил разные коллекции к дням рождения главы государства в течение последних пяти лет. «Золотой Путин» — это «своеобразная точка». Кроме того, эта работа является ремейком более ранней картины художника «Путин со щенком», оригинал которой висит в кабинете у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Отметим, что таким образом Сергиенко поздравляет президента России, начиная с 2012 года.