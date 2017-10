Приуныли? Названы 10 лучших песен для хорошего настроения

К международному Дню улыбки музыкальное издание NME составило топ-10 лучших композиций для отличного настроения, сообщает lenta.ru.

Чтобы счастливая ухмылка не сходила с вашего лица, прежде всего, нужно послушать песню группы 1960-х годов All Night Workers под названием «Why Don't You Smile?» Она расположилась на первом месте рейтинга.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/track/1201562'>Why Don't You Smile?</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/311073'>The All Night Workers</a> на Яндекс.Музыке

Второе место занял трек «Sunny Sunday Smile» от My Bloody Valentine. Тройку лидеров по вызыванию безудержной улыбки замыкает «A Certain Smile» шотландского исполнителя по имени Johnny Mathis.

Кроме того, в десятку вошли:

«Make Me Smile» («Come Up And See Me») группы Cockney Rebel,

«The Shadow Of My Smile» (Marvin Gaye),

«I Love Your Smile» (Shanice),

«Smile Away» (Paul McCartney),

«Switchblade Smiles» (Kasabian)

«Smile» (Lily Allen)

«Smile» (Nat King Cole).