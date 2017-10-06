Комарова: Нефтяной отрасли нужны не льготы, а особое налогообложение

Нефтяная отрасль в России нуждается не в льготировании, а в особенном налогообложении, которое бы отвечало особенностям отдельно взятых месторождений и целых провинций, цитирует РИА Новости заявление губернатора Югры Натальи Комаровой.

Это предложение глава региона высказала в рамках круглого стола во время «Российской энергетической недели», проходящей в Москве.

"Принципиально важно то, что эта отрасль не нуждается в льготах… Нужен режим налогообложения, который отвечает и регулирует особенности этой отрасли, не более того. Это не льготы, а специальный налоговый режим для нефтяной отрасли, который необходимо дифференцировать, отвечая на запросы горно-геологических особенностей каждого месторождения, таким образом регулируя доходность целой отрасли", — подчеркнула Наталья Комарова.

Она также назвала правильной государственную политику ухода от большой зависимости от топливно-энергетического комплекса, добавив, что при переходе на диверсифицированную экономику невозможно отказаться от такого драйвера роста как ТЭК.

Темой круглого стола в рамках "Российской энергетической недели" стал эксперимент, связанный с налогом на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Предполагается, что новый налог изначально распространится на пилотные проекты разработки месторождений, фактически заменив экспортную пошлину.