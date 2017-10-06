Телекомпания «ВИD» поменяла свою страшную заставку. Теперь она не такая пугающая / ВИДЕО

Телекомпания ВИD, празднующая тридцатилетие, поменяла свою заставку, которая пугала всех, кто смотрел телевизор в 1990-е годы, сообщает "Медуза". Новая версия ролика была опубликована в Instagram компании.

В обновленной версии четче просматривается лицо даосского философа Го Сяна и можно разглядеть лягушку на его голове. То, как она взбирается на него, показано крупным планом, но привычный голос, объявляющий название компании, при этом не звучит. В финале заставки философ слегка улыбается.

В начале октября один из основателей компании Александр Любимов рассказывал радио «Говорит Москва»: «Мы переименовываем свою компанию. Мы начинаем двигаться серьезно в интернет. Там можно экспериментировать, там можно искать какие-то новые повороты, новые интонации, новые идеи».

В честь ребрендинга компания выпустила небольшой ролик об истории «ВИDа».