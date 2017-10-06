Чем займется Путин в свой день рождения

Пресс-секретарь президента России рассказал, что Владимир Путин не запланировал на свой день рождения особых мероприятий, сообщает «РБК».

Путин традиционно отпразднует свой день рождения, 7 откября, в кругу родных и близких. Однако в день рождения президенту предстоит провести «целую вереницу телефонных разговоров», уточнил Песков.

«Безусловно, традиционно Путин празднует день рождения [...] с родными и близкими. Иногда он это делает со своими коллегами. Я могу сказать насчет завтрашнего дня лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров запланирована. В середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь главы государства.

7 октября 2017 года Владимиру Путину исполняется 65 лет.